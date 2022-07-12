Защитники Украины учились управлять бронетехникой Spartan, Mastiff, Husky, Wolfhound.

Министерство обороны Великобритании в соцсетях показало видеоролик, на котором украинские военнослужащие проходят тренировочные обучения на технике западного образца.

"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля", - написали в Twitter представители Минобороны Британии.

Защитники Украины учились управлять бронетехникой Spartan, Mastiff, Husky, Wolfhound.

Тренировки проходили в Бовингтон Кемп, на военной базе британской армии в Дорсете. Напомним, недавно Британия начала военные учения бойцов ВСУ. В ближайшие месяцы планируется подготовить до 10 тысяч солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: