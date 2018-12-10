Врач из Конго и правозащитница из Ирака получили Нобелевскую премию мира (фото)

Муквеге и Мурад получили эту награду за борьбу с использованием сексуального насилия в качестве оружия во время войн и военных конфликтов.

Нобелевскую премию мира-2018 вручили сегодня в Осло врачу-гинекологу из Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака, представительнице езидов Нади Мурад за их борьбу против сексуального насилия в отношении женщин.

Врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад в понедельник, 10 декабря, получили Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представительницу Нобелевского комитета Берит Райс-Андерсен, Муквеге и Мурад получили эту награду за борьбу с применением сексуального насилия в качестве оружия во время войн и военных конфликтов.

«Они привлекли внимание к женщинам в Ираке, Конго и во всем мире», - отметила Райс-Андерсен.

Сексуальные преступления не могут оставаться безнаказанными и восприниматься как "побочный вред" во время войн, подчеркнула она. Муквеге и Мурад, по ее словам, является "двумя сильнейшими голосами" в борьбе с такими преступлениями.

Читайте такжеВ Японии умер лауреат Нобелевской премии по химии

Надя Мурад в своем выступлении призвала к международной защите езидов. 25-летняя Мурад выросла на севере Ирака. Семью девушки в 2014 году захватили боевики террористической группировки "Исламское государство". Ее мать и брата убили, а ее саму продали в сексуальное рабство вместе с тысячами других женщин-езидок. После трех месяцев в плену ей удалось бежать.

По инициативе премьер-министра федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречман Мурад пригласили в Германию. В 2016 году девушка получила премию имени Андрея Сахарова «За свободу мнения», которую присуждает Европарламент, и премию имени Вацлава Гавела, которую Совет Европы вручает за особые заслуги в сфере защиты прав человека. В 2016 году Мурад стала послом доброй воли ООН.

63-летний Денис Муквеге в конце 1990-х основал на востоке Конго больницу. Там лечили женщин-жертв изнасилований во время войны в Конго в конце 1990-х и в начале 2000-х годов. Пациентками больницы были более 50 тысяч женщин.

Муквеге родился в 1955 году в семье пастора. Изучал медицину в Бурунди, позже получил во Франции квалификацию гинеколога. По его словам, он пытается лечить не только физические, но и психологические травмы пациенток.

Муквеге - кавалер французского Ордена Почетного легиона. В 2008 году он стал лауреатом премии ООН по правам человека. В 2014 году доктору вручили премию имени Сахарова за работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия.