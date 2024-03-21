Речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины, а обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров.

Основным приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год, а поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время. Об этом во время пресс-конференция 20 марта заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, пишет "Голос Америки"

После решения бюджетных вопросов, "переведем внимание на дополнительную помощь американским союзникам и не будем медлить с этим", сказал Джонсон.

Конгресс должен одобрить бюджет до 22 марта, иначе может произойти так называемый шатдаун, временное прекращение работы правительственных учреждений США. Однако, по словам Джонсона, бюджетные вопросы уже практически согласованы и должны быть проголосованы уже на этой неделе, хотя этому предшествовали "суровые переговоры".

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В то же время после 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнерам США законодатели, скорее всего, перейдут после 8 апреля. Также, по словам журналистов, нет гарантий, что законодатели сразу после вынесения на рассмотрение проголосуют за помощь.

"Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины. Мы говорим обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров. Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что также сейчас много обсуждают REPO Act – законопроект который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом, частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит. Среди законодателей ведется много целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса.

В то же время лидеры демократов и республиканцев в Сенате настаивают на согласовании именно сенатской версии помощи Украине и партнерам, которая уже прошла голосование.

Помощь США для Украины

Ранее УНИАН писал, что республиканцы в Конгрессе США серьезно рассматривают. как один из возможных вариантов решения многомесячной борьбы за поддержку Украины, предоставление по крайней мере части помощи в виде займа.

Тайна, как Джонсон планирует оказывать помощь Украине, углубляется с каждым днем, когда приближается момент для принятия решения. На прошлой неделе он заявил, что любое украинское законодательство, скорее всего, будет "отдельным" законопроектом и будет рассматриваться по ускоренной процедуре, известной как "приостановление действия правил".

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