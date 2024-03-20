Ни о каком "плане Б" речь не идет, потому что удастся реализовать именно "план А" - добиться двухпартийного голосования в Палате представителей за пакет помощи для Украины.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Конгресс США одобрит дополнительную помощь для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Салливан сказал на совместном брифинге с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Киеве.

"Мы верим в вас. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите более яркое будущее для украинского народа, более крепкую демократию, устойчивую и защищенную страну, которая сможет отразить будущую агрессию и мы будем вашим партнером на каждом этапе пути", - подчеркнул Салливан.

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Также советник президента США призвал и саму Украину поверить в Соединенные Штаты.

"Мы были на вашей стороне со времени начала этой войны. Мы оказали огромную поддержку. Мы продолжим делать это каждый день, и каждый день мы знаем как именно", - сказал Салливан.

По его словам, президент США Джо Байден постоянно прилагает усилия, чтобы запрос на дополнительную помощь для Украины объемом 60 млрд долларов, одобренный в Сенате, также был утвержден в Палате представителей.

"Но, с нашей точки зрения, мы уверены: нам удастся добиться этого одобрения. Мы доставим эту помощь в Украину", - подчеркнул Салливан.

В то же время, он уверяет, что администрация Байдена не только ожидает этого, но и смогла на прошлой неделе объявить о новом пакете военной помощи на 300 млн долларов. Доставка этой новой критической помощи в Украину ускоряется.

"Мы собираемся делать все возможное в наших силах, чтобы продолжать поддерживать вас и ваши усилия, когда вы двигаетесь дальше", - сказал Салливан.

Кроме того, как сказал советник президента США, Соединенные Штаты продолжат работать с остальным миром, с коалицией более 50 стран, которые выступают твердо в поддержку Украины. "Вместе мы будем работать до победы Украины", - сказал Салливан.

Советник президента США уверен, что удастся реализовать именно "план А" - добиться двухпартийного голосования в Палате Представителей за пакет помощи для Украины. Поэтому, по его мнению, не надо говорить о "плане Б" - если помощь для Украины теоретически не будет утверждена Конгрессом.

Также он признает, что уже слишком много времени прошло для одобрения новой помощи для Украины, но не собирается делать прогнозов, когда именно помощь будет одобрена. В то же время, прилагаются усилия, чтобы это произошло как можно скорее.

Американская помощь Украине

Как сообщал УНИАН, с октября прошлого года США никак не могут одобрить новый пакет военной помощи Украине и другим союзником, который стал заложником внутриполитического кризиса в США.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки не позволят Киеву проиграть России.

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