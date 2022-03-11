В России заявили, что никто не исключает встречи Путина и Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина может все же состояться. Есть предпосылки, которые позволяют полагать, что это произойдет в ближайшем будущем.

Об этом сообщает NTV.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча в Анталье глав МИД Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова показала, что стороны готовы продолжать переговоры.

"Лавров сказал, что президент Путин, не колеблясь, встретится с Зеленским. Считаю это хорошим знаком. Есть основания полагать, что это произойдет, рано или поздно", - говорится в сообщении.

По словам Калына, Турция готова быть третьей стороной в переговорах и играть "содействующую роль".

В свою очередь спикер российского президента Дмитрий Песков журналистам заявил, что встреча глав государств возможна

"Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы", - указал Песков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.

После переговоров Кулеба отметил, что Киев не может остановить войну, если у страны-агрессора нет желания это делать. По его словам, Украина ищет дипломатические решения, но пока их нет, будет "самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии".

После чего министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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