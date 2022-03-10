Как отметил Подоляк, крайне важно, чтобы у руководства РФ было сформировано адекватное представление о положении дел в Украине и в мире.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал важность переговоров министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова, состоявшихся в Анталии.

Об этом Подоляк написал у себя в Twitter.

"Саммит министров Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова при посредничестве турецкой стороны крайне важен для того, чтобы у высшего политического руководства РФ было сформировано более объективное и адекватное представление о положении дел. В Украине и в мире. Используем все каналы", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.

После переговоров Кулеба отметил, что Киев не может остановить войну, если у страны-агрессора нет желания это делать. По его словам, Украина ищет дипломатические решения, но пока их нет, будет "самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии".

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