По информации организаций-наблюдателей, процесс голосования отметился многочисленными нарушениями, стычками, подтасовками и подкупом избирателей.

В Грузии завершилось голосование во втором туре выборов в органы местного самоуправления.

Как сообщает "Эхо Кавказа", экзитполы власти и оппозиции дают противоречивые результаты.

Так, провластные компании дают победу на выборах мэров пяти крупных городов именно представителям нынешней власти.

В частности, по данным телекомпании "Имеди", "Грузинская мечта" побеждает везде, в Тбилиси Каха Каладзе получил более 57% голосов. Экзитпол телеканала "Мтавари" отдает победу представителю "Объединенной оппозиции" Нике Мелия - 51%.

Между тем, по информации организаций-наблюдателей, процесс голосования обозначился многочисленными нарушениями, стычками, подтасовками и подкупом избирателей.

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Явка на голосование во время второго тура муниципальных выборов составила 49,9%, сообщают "Новости Грузия" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Для сравнения, первый тур муниципальных выборов состоялся при явке 51,92%.

Что касается столицы, то в Тбилиси явка составила 47,7%, а в других крупнейших городах Грузии: в Рустави - 49,63%, Кутаиси – 45,45%, Поте – 49,7%, Зугдиди – 45,28%, Батуми – 52%.

Выборы в Грузии

Как сообщал УНИАН, в Грузии 30 октября проходил второй тур муниципальных выборов. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и закрылись в 20:00.

Жители страны выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти городов со статусом самоуправляемых единиц – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.

Основная борьба шла между представителями правящей партии "Грузинская мечта" и сформированной по инициативе партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михеила Саакашвили – "Объединенной оппозиции".

Автор: Тамара Отовская