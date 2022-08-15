Он призвал не допустить гуманитарный кризис в Сомали.

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире.

Об этом пишет Reuters.

Он сказал паломникам и туристам на площади Святого Петра, что хочет привлечь внимание к серьезному гуманитарному кризису, поразившему Сомали и некоторые районы приграничных стран.

"Население этого региона, которое и без того живет в очень тяжелых условиях, теперь находится в смертельной опасности из-за засухи", - сказал он.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила что сможет официально объявить голод в восьми регионах Сомали, если домашний скот продолжит гибнуть, цены на основные товары расти, а гуманитарная помощь не дойдет до наиболее уязвимых слоев населения.

"Я надеюсь, что международная солидарность сможет эффективно отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию. К сожалению, война отвлекает внимание и ресурсы, но именно эти цели требуют наибольшей приверженности: борьба с голодом, здравоохранение, образование", - отметил Франциск.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает президента РФ Путина, но отказался указать, где добро, а где зло.

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