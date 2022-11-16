Российский дипломат прибыл на встречу около полуночи.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после падения ракет в селе Пшеводув провел встречу с послом Российской Федерации в Варшаве Сергеем Андреевым. Беседа длилась четыре минуты.

По данным CNN, российский дипломат прибыл на встречу около полуночи. Представитель МИД Польши Лукаш Ясина отметил, что Рау принял Андреева "без всякого обмена любезностями и без рукопожатия".

Российскому дипломату зачитали официальную ноту, он ее принял и уехал.

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Кроме того, заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио RMF FM рассказал, что Рау потребовал от Андреева объяснить ситуацию.

"Существует очень высокая вероятность того, что мы имеем дело с последствиями действий России", – заявил Яблонский.

При этом он указал, что есть разные версии произошедшего в Пшеводуве.

"Мы официально обнародуем информацию, однако должны быть очень осторожны по поводу попыток дезинформации. С самого начала, от нападения на Украину, россияне крайне активны в этой сфере", - отметил заместитель главы МИД Польши.

Кроме того, он подчеркнул, что использование четвертой статьи НАТО является "одной из возможностей, которую следует рассмотреть в этой ситуации. Она предусматривает консультации в ситуации, когда безопасность любого из государств-членов находится под угрозой, даже если не было прямого, умышленного вооруженного нападения".

Падение ракет в Польше - что известно

15 ноября Российсксая Федерация совершила новую массированную ракетную атаку по городам Украины. При этом две российских ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши, из-за чего погибли два человека.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий созвал комитет Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности на 16 ноября.

В Минобороны РФ фактически сразу стали отрицать свою причастность к упавшим ракетам и заявили, что это "намеренная провокация с целью эскалации обстановки".

Президент США Джо Байдена усомнился, что ракеты выпустили с территории России, а официальные американские лица сообщили журналистам, что упали боеприпасы от систем ПВО Украины.

К тому же в МИД Польши заявили, что упавшие ракеты советского производства, а Дуда подтвердил версию с украинским ПВО.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обвинили в иниденте Россию, а генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Россия несет полную ответственность за ракеты в Польше.

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