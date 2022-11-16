Это приведет к прямой конфронтации Альянса с Россией.

НАТО не станет закрывать небо над Украиной вследствие падения двух ракет на территории Польши. Это приведет к прямой конфронтации военно-политического блока с Российской Федерацией.

Как передает портал The Guardian, такое заявление сделал официальный представитель германского правительства. По его словам, в случае создание зоны с запретом на полеты над Украиной, риски начала войны между НАТО и Россией значительно возрастут.

"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", — добавил официальный представитель властей ФРГ. При этом Берлин уже пообещал Варшаве предоставить системы противовоздушной обороны для защиты восточных и северных границ.

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Падение ракет в Польше: основная информация

Во вторник вечером, 15 сентября, появились сведения о падении двух ракет в польском Пшеводове — в 8 километрах от границы с Украиной. В результате инцидента, который произошел во время массированной атаки оккупантов по нашей стране, погибли двое людей. Правоохранительные органы сразу же начали расследование.

По словам президент Джо Байдена, ракеты вряд ли были выпущены с территории России. А официальные американские лица сообщили журналистам, что в Пшеводове упали боеприпасы от украинских ПВО.

Как сообщили в МИД Польши, это ракеты советского производства. А президент Анджей Дуда на брифинге подтвердил версию с украинским ПВО.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возложили вину за инцидент на Россию. Украине пришлось применить ПВО, чтобы защититься от массированного террористического обстрела со стороны РФ.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия несет полную ответственность за инцидент в Польше. Альянс развернет на восточном фланге дополнительные системы ПВО, чтобы предотвратить аналогичные происшествия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина запросила доказательства выводов касательно ракет, которые упали в Польше, а также доступ к месту инцидента для проведения анализа.

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