Политики подчеркнули, что нельзя упускать из виду причину падения ракеты.

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что инцидент в Польше, где в результате падения ракеты в населенном пункте на границе с Украиной погибли два человека, должен быть тщательно расследован.

"Хорошо, что члены НАТО быстро собираются по этому поводу. Любые преждевременные выводы невозможны", – написал Шольц в Twitter.

Канцлер также подчеркнул, что нельзя упускать из виду причину падения ракеты.

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"Важно, чтобы мы все одновременно дали понять, что ничего бы этого не произошло без войны России против Украины, без тех ракет, которые сейчас интенсивно и масштабно обстреливают инфраструктуру Украины", – добавил Шольц в комментарии Die Welt.

Аналогичную позицию озвучил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он отметил, что чьей бы ни была ракета, к трагедии привели массированные ракетные удары России по Украине.

"Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасные ракетные удары РФ против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину, которая обороняется от российской агрессии", – написал он в Twitter.

Падение ракеты в Польше

Как писал УНИАН, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый масштабный ракетный удар по Украине. Было выпущено около 100 ракет, многие – по объектам энергетической инфраструктуры.

Стало известно, что две ракеты упали на территорию Польши – в Пшеводове, что в 65 км от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета нацбезопасности.

В МИД Польши заявили, что на территорию страны упала ракета российского производства. Президент страны Анджей Дуда заявил позже, что нет точной информации, кто именно запустил ракету, упавшую на территории Польши.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.

Трое официальных лиц США заявили Associated Press, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что США и другие страны говорят о том, что упавшая в Польше ракета не была выпущена Россией.

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