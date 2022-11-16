В канцелярии президента Польши также сообщили, что продолжается разговор Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности из-за падения двух российских ракет на территории страны.

Пословам главы президентской канцелярии Павла Шрота, заседание польского СНБО запланировано на 12 часов дня 16 ноября.

Также в канцелярии президента Польши сообщили, что продолжается разговор Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ракетный удар по Польше - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Люблинском воеводстве Польши в 65 км от границы с Украиной упали две российских ракеты, в результате чего погибли два человека.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Между тем в Минобороны России уже привычно отрицают причастность к ракетному обстрелу территории Польши. Там назвали сообщение об этом "намеренной провокацией с целью эскалации обстановки".

В США заявили, что нужно точно определить, что именно произошло в Польше и какими могут быть следующие действия.

Между тем, комментируя удар по Польше президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Он подчеркнул, что бить ракетами по территории НАТО - это российский ракетный удар по коллективной безопасности.

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