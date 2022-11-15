Сообщается, что 2 российские ракеты упали в Польше в 65 км от границы с Украиной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, пишет Polsat News.

Сообщение о заседании появилось незадолго перед 18.00 по местному времени.

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По сообщениям СМИ, две российские ракеты упали в Люблинском воеводстве на ферме в Пшеводові, что в 65 км от границы с Украиной. В результате удара погибли два человека.

Сообщается, что ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. На ферму, где, предварительно, упали ракеты, прибыла армия и прокуратура.

Отметим, что по статье 5 НАТО в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

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