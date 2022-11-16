Ранее представители Украины и Польши заявили, что взрыв в селе Пшеводув произошел в результате падения ракеты российского производства.

Президент США Джо Байден после экстренной встречи с мировыми лидерами на Бали дал комментарий журналистам по ракетной атаке на Польшу.

Видеокомментарий американского лидера опубликовал сайт Белого дома, а текст его заявления приводит The Guardian.

Так, Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. "Я хочу убедиться, что мы точно выясним произошедшее… Затем мы определимся с нашим следующим шагом", - сказал он.

Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России, Байден сказал:

"Есть предварительная информация, оспаривающая это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. Но, судя по траектории, маловероятно, что она была выпущена из России, но увидим".

Тажке президент США назвал "абсолютно бессовестными" ракетные удары России по Украине.

Ракетный удар по Польше 15.11.2022

РФ во второй половине дня 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, сообщалось, что две ракеты упали на территорию Польши, погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета нацбезопасности.

В МИД Польши заявили, что на территорию страны упала ракета российского производства.

Дуда заявил, что не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, упавшую на территории Польши.

Байден созвал из-за взрывов в Польше срочную встречу с мировыми лидерами, собравшимися на встречу G20 на Бали. В ней приняли участие лидеры Америки, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании. Все, кроме Японии, - члены НАТО, оборонного Альянса, в который также входит Польша.

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