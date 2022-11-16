Генсек НАТО заявил, что предварительные данные указывают на то, что инцидент произошел из-за использования украинских ПВО против российских ракетных атак 15 ноября.

По предварительному анализу, 15 ноября в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отбивалась от ракетного удара России. Но вины Украины в этом нет.

Как заявил 16 ноября на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг, расследование падения ракеты в Польше продолжается и надо дождаться окончательных результатов.

"Вчерашний взрыв в Польше произошел, когда РФ запустила волну ракетных атак по Украине. Расследование инцидента продолжается и мы должны дождаться завершения. Но у нас нет никаких признаков, что это была преднамеренная атака. И нет никаких признаков, что Россия готовила нападение по территории НАТО. И у нас нет данных о том, что Россия планирует наступательные военные действия против союзников НАТО. Это демонстрирует, что есть опасность, связанная с продолжающейся войной в Украине. Но это не изменило нашу фундаментальную оценку относительно угрозы для союзников НАТО", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО заявил, что предварительные данные указывают на то, что инцидент произошел из-за использования украинских ПВО против российских ракетных атак 15 ноября.

"Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", - сказал он.

Он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину и ее право на самооборону, а Россия должна прекратить бессмысленную войну. По его словам, после падения ракеты в Польше главным приоритетом НАТО остается предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", - сказал он.

Так же он добавил, что инцидент подчеркивает важность мониторинга и бдительности на местах, и в НАТО приняли решение о долговременной адаптации сдерживания и обороны Альянса. По словам Столтенберга, после инцидента в Польше на восточном фланге НАТО будут развернуты дополнительные системы ПВО.

Ракета попала в Польшу: что известно

Как писал УНИАН, во вторник, 15 ноября, после массированного удара РФ по Украине, две ракеты упали на территорию Польши – в Пшеводове, что в 8 км от границы с Украиной. В результате погибли два человека. Это произошло во время массированной ракетной атаки России по территории Украины, во время которой было использовано около 100 ракет.

В МИД Польши заявляли, что речь идет о ракете российского производства. Президент Дуда позднее проинформировал, что нет точной информации, кто именно запустил ракету.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. В то же время официальные лица США в комментариях журналистам озвучивали оценку, согласно которой упавшие в Польше ракеты были выпущены украинскими войсками – по приближающейся российской ракете.

После встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и военачальниками Дуда заявил, что нет никаких признаков того, что вчерашняя ракетная атака была преднамеренным нападением.

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