В "Талибане" заявили, что телесные наказания за преступления имеют сдерживающий эффект.

Движение "Талибан" планирует возродить в Афганистане практику казней и телесных наказаний.

Об этом сообщил однин из основателей "Талибана" мулла Нуруддин Тураби пишет Associated Press.

Когда талибы находились у власти в Афганистане в средине и конце 90-х, они практиковали телесные наказания и публичные казни на стадионах.

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Тураби отверг возмущение по поводу подобной практики талибов в прошлом и предостерег мир от вмешательства в деятельность новых правителей Афганистана.

"Все критиковали нас за наказание на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и устанавливать наши законы согласно Корану", - заявил Тураби.

Associated Press напоминает, что при предыдущем правлении "Талибана" в Афганистане казни осужденных убийц обычно осуществлялись одним выстрелом в голову, который осуществлялся семьей жертвы. Для осужденных воров и воров наказанием была ампутация руки или ноги. Часто наказания и казни были публичными и проходили на стадионе в Кабуле. Впрочем, судебные процессы и приговоры редко были публичными, а судьями часто были исламские духовные лица, чьи знания о законе ограничивались лишь религиозными запретами.

По словам Тураби, в этот раз дела будут рассматривать судьи, в том числе женщины. Но основой законов Афганистана будет Коран.

Он сказал, что телесные наказания, действовавшие ранее, будут восстановлены.

"Отрезание рук очень необходимо для безопасности", - сказал Тураби отметив, что это имеет сдерживающий эффект.

Впрочем, по его словам, еще не решено, возвращать ли публичные наказания. Относительно этого должны "разработать политику".

Помимо этого Тураби заявил, что "Талибан" в этот раз разрешит в Афганистане телевидение, мобильные телефоны, фотографии и видео, "потому что это потребности людей, и мы серьезно к этому относимся". "Мы изменились с прошлого", - сказал Тураби.

Он также отметил, что "Талибан" рассматривает средства массовой информации как способ распространения своих идей. "Теперь мы знаем, что вместо сотен мы можем достичь миллионов", - сказал Тураби.

Он добавил, что если наказание за преступления все же сделают публичными, то людям могут разрешить снимать это на видео и фотографировать, чтобы распространить эффект сдерживания.

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Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его главой стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

Автор: Александр Топчий