Талибы считают, что жители Афганистана уже знают правила исламских законов, которые они должны соблюдать.

Движение "Талибан" объявило об общей "амнистии" во всем Афганистане на фоне того, что многие жители остаются дома или пытаются бежать из страны после захвата власти талибами.

Об этом заявил представитель культурной комиссии "Талибана" Энамулла Самангани в эфире афганского государственного телевидения, пишет Associated Press.

Самангани не указал каких-либо деталей, считая, что люди уже знают правила исламских законов, которые они должны соблюдать.

"Наши люди - мусульмане, и мы не здесь не для того, чтобы насадить им ислам", - сказал он.

Также он отметил, что женщины должны войти в состав правительства. "Исламский эмират не хочет, чтобы женщины были жертвами. Они должны быть в структуре правительства в соответствии с законом шариата", - сказал Самангани.

Читайте такжеБайден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане (видео)

Автор: Александр Топчий