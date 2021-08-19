Провозглашение нового режима произошло в День независимости Афганистана.

Группировка Талибан провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Как сообщает Business Insider, об этом в Twitter сообщил спикер Талибана Забихулла Муджахид. Провозглашение нового режима произошло в День независимости Афганистана.

Отмечается, что талибы используют для своего режима то же название, что и в предыдущий период своего пребывания у власти в 1996-2001 годах. Тогда в стране был установлена тоталитарная система шариата, отличавшаяся особой жестокостью к женщинам.

Тем временем в нескольких городах Афганистана проходят митинги по случаю Дня независимости. Как сообщает Al Jazeera, боевики применяют против митингующих оружие.

Так, в Асадабаде талибы открыли огонь по толпе демонстрантов, погибли два человека. В Джалалабаде боевики начали стрелять по людям, несущим флаг Афганистана, ранив мужчину и подростка.

Захват Талибаном власти в Афганистане

15 августа талибы вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю страну. Президент Ашраф Гани подал в отставку и уехал из Афганистана.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама".

Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

Автор: Дмитрий Захаров