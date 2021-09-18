Во время правления боевиков в 1990-х министерство ввело строгие исламские правила и жесткие ограничения в отношении женщин.

Члены террористического движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, вероятно, закрыли министерство по делам женщин и заменили его на департамент, который когда-то следил за строгим соблюдением религиозных доктрин.

Об этом пишет BBC.

В пятницу вывеску Министерства заменили на министерство пропаганды добродетелей и предотвращения пороков.

На роликах из соцсетей показаны женщины, которые под офисами призывали талибов разрешить им вернуться на работу.

Читайте такжеВ Испании умерла украинка, сорвавшаяся со скалы во время селфиПо словам корреспондента телеканала, боевики нарушили свое главное обещание по соблюдению прав женщин.

Правозащитники неоднократно критиковали религиозное министерство за подавление инакомыслия, насильственное применение ограничений в отношении граждан, особенно женщин и девочек, а также распространение страха и недоверия в обществе.

Сами талибы говорят, что цель этого министерства – "служить исламу". Поэтому, "наличие Министерства пороков и добродетелей обязательно".

Во время правления боевиков в 1990-х министерство ввело строгие исламские правила и жесткие ограничения в отношении женщин.

За последние 20 лет афганские женщины боролись за ряд основных прав и получили их, но теперь есть сомнения, что новое временное правительство "Талибана", который состоит исключительно из мужчин, этот процесс заблокирует.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа Афганистан захватили члены террористического движения "Талибан". В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Автор: Яна Ставская