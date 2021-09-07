Верховным лидером объявлен глава талибов Мавлави Хайбатулла Ахундзада.

Фундаменталистская исламистская группировка "Талибан", которая захватила власть в Афганистане, сегодня объявило состав своего правительства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Группировка стремится установить свое правление после падения правительства Афганистана, поддерживаемого ООН, в середине августа.

Верховным лидером объявлен глава "Талибана" Мавлави Хайбатулла Ахундзада. Руководителем нового афганского режима будет мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Читайте такжеБоевики "Талибана" зарезали беременную женщину-копа на глазах у ее семьиОбъявление сделал представитель талибов Забигулла Муджагид в Кабуле. Неделю назад США объявили об окончательном выводе американских и других международных сил после почти 20-летней войны против талибов и других антиправительственных сил.

Много государств ожидали увидеть, кто будет в перечне до сих пор непризнанного правительства, и будет ли он действовать в соответствии с обещаниями талибов быть умереннее, чем во время их жестокого правления 20 лет назад, когда была введена радикальная форма исламского закона.

Представитель талибов Муджагид назвал новые назначения "исполняющими обязанности" и сказал, что в будущем возможны изменения.

Ахундзада возьмет на себя функцию своеобразного верховного лидера с окончательным словом о политических, религиозных и военных дел – в структуре, которую кое-кто сравнивает с системой власти в Иране.

Другой представитель "Талибана" Ахмадулла Масик подтвердил, что страна должна быть известна как "Исламский эмират Афганистан" – такое название группировка использовала во время своего преимущественно непризнанного правления в 1996-2001 годах, а должность Ахундзади – "командующий верных".

Ожидается, что Ахунд, который был доверенным лицом покойного духовного лидера "Талибана" муллы Мохаммада Омара и бывшим "министром иностранных дел" в предыдущий период правления талибов, будет вести повседневные дела нового режима и будет иметь роль, похожую на роль премьер-министра.

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Министром иностранных дел назначили Мавлави Амир Хан Мутаки, министром обороны - муллу Мохаммада Якуба, сына муллы Омара.

Среди других высших деятелей нового правительства - мулла Абдул Гани Барадар, который является едва ли не самым публичным лицом среди талибов, он будет первым заместителем Ахунда.

Барадар был освобожден из-под стражи в Пакистане в 2018 году по приказу США после начала прямых переговоров между боевиками и Вашингтоном, которые в конце концов привели к соглашению о выводе войск, достигнутого в начале 2020 года.

Одной из первых задач правительства "Талибана" будет попытка открыть дипломатические и экономические каналы, одновременно добиваясь признания от иностранных правительств. Некоторые из западных правительств уже заявили о политике "сотрудничества" без такого признания.

С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли ее исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства - Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты

Автор: Леся Лещенко