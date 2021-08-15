Боевики радикального движения "Талибан" заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
Об этом сообщает Al Arabiya.
Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.
Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.
Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.
Ранее боевики движения "Талибан" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане, после чего вошли в Кабул.
Президент Афганистана согласился на мирную передачу власти, чтобы избежать штурма Кабула.
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Что такое "Талибан"?
"Талибан" - это исламистское движение, появившееся в Афганистане в 1994 году среди пуштунов. Оно управляло страной с 1996 по 2001 год, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.
После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию и при поддержке Северного альянса свергли режим "Талибана". Те ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан.
В 2003 году Совет безопасности ООН признал талибов террористической организацией.
Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" США, упоминая и операцию в Афганистане. Также он начал вывод своих войск из страны.