Мир позволил Кремлю безнаказанно захватить кусок Украины, и это стало ценным уроком для Пекина.

Когда Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, это вызвало международное возмущение. Но существенных действий было мало. Владимир Путин смог грубой силой переписать международные границы, игнорируя санкции, которые ввели США и Евросоюз.

Успех Путина усилил "убеждение, что большие страны не могут запугивать меньшие ради своих интересов", - сказал в те времена американский президент Барак Обама. Учитывая, что Крым был частью небольшой страны и предметом территориального спора с этническим вкраплениям между Украиной и Россией, мир не хотел сражаться за него.

Читайте такжеDer Spiegel: Крым умирает от жажды под оккупацией РоссииИстория может и не повторяется, но исторические события часто "перекликаются", - пишет Business Insider. Сегодня крымский сценарий может запросто повториться в Южно-Китайском море. На этот раз агрессором будет Китай, а тайваньский архипелаг Пратас, на который посягает Пекин, - потенциальной жертвой.

На этих островах нет постоянных жителей. Однако, на территории архипелага базируются около 500 морских пехотинцев Тайваня. Также Пратас часто посещают рыбаки и исследователи. Архипелаг расположен в 440 километрах от муниципалитета Гаосюн на юге Тайваня, а также в 270 километрах от Гонконга. Фактически архипелаг расположен в воздушном пространстве города, что делает его легкой добычей для Народно-освободительной армии КНР.

В течение последних лет Пекин вел себя более агрессивно в Южно-Китайском море, продвигая экспансивные морские претензии, которые не признаются международным законом. Много раз китайский флот поднимал, пугал или даже таранил корабли других стран в стратегических водах. Жертвами становились военно-морские суда, рыболовецкие траулеры и буровые установки для разведки залежей нефти. Народно-освободительная армия КНР также построила военные объекты на рифах и каменных образованиях на спорных островах Спратли и Парасельских островах.

Но в отличие от этих территорий, которые стали предметом многочисленных посягательств и международных споров, статус архипелага Пратас - это двусторонний конфликт между Тайванем и Китаем. Поэтому Пекину будет легче в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Читайте такжеBloomberg: Гонконг повторяет судьбу КрымаВ течение 2020-го и в начале 2021-го годов Пекин увеличил масштабы военных учений вблизи Пратаса. Тайбэй ответил тем, что организовал стрельбища на островах. В этом месяце они тоже проводились. Президент США Джо Байден пытается выстроить более тесные отношения с Тайванем. Поэтому он поступит мудро, если будет пристально следить за этой потенциальной горячей точкой.

Китай довольно давно считает архипелаг Пратас стратегически важным. Ведь его можно использовать, чтобы взять под контроль и препятствовать иностранному доступу к каналу Баши. Это морской путь между Тайванем и Филиппинами, который китайские ядерные субмарины используют для выхода в Западную часть Тихого океана. Китайские авторы и исследователи на протяжении последних лет четко очертили оппозицию Пекина: архипелаг Пратас необходим как для присоединения Тайваня к КНР, так и для более широких геополитических пекинских интересов.

Китайский военный эксперт Сон Чжонпинь недавно в своей статье для государственного таблоида Global Times откровенно написал, что место расположения Пратаса стратегически важное как "связующее звено между Южно-Китайским морем и западной частью Тихого океана. И если власти Тайваня позволят Вооруженным силам США разместить военные объекты на этих островах, это станет большой угрозой для Народно-освободительной армии и безопасности материкового Китая". Поэтому никого не удивило то, что в мае 2020 года Китай начал планировать массовые военные учения для отработки оккупации архипелага Пратас. Тайвань развернул на островах сотни солдат для подкрепления.

Читайте такжеBloomberg: Новая геополитическая карта мира будет начерчена за следующие полгодаПрофессор Национального оборонного университета Народно-освободительной армии Китая Ли Дагуанг в комментарии для Global Times отрицал, что эти учения вообще планировались. Сейчас планы Китая по этим островам остаются неизвестными. В 2020 году Народно-освободительная армия КНР 300 раз отправляла свои боевые самолеты в зону идентификации ВВС Тайваня. Один из тайваньских аналитиков назвал это попыткой "парализовать тайваньскую психологию".

Через считанные дни после инаугурации Байдена, а именно 23 января, Китай отправил 8 бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и 4 истребителя в воздушное пространство на юго-востоке Тайваня. На следующий день туда же отправились еще 16 военных самолетов разных типов.

В дополнение к стратегической и идеологической важности для Китая захват островов требует минимальных военных усилий. Оправданием может стать то, что после усиление китайского контроля над Гонконгом многие депутаты-демократы и члены политической оппозиции пытались бежать в Тайвань через Пратас. Пекин в какой-то момент может отрезать Тайбэй от доступа к собственным островам, ссылаясь на якобы угрозу для национальной безопасности из-за бегства из Гонконга.

На самом деле прецедент уже состоялся. В октябре 2020 года правительство Гонконга запретило тайваньскому самолету использовать воздушное пространство, чтобы улететь на Пратас. Причиной якобы были военные учения Народно-освободительной армии КНР. Менее чем через неделю высокопоставленный военный офицер армии Тайваня - генерал Ли Тиньшень - побывал на островах архипелага вместе с делегацией береговой охраны. Это стало четким сигналом неповиновения Пекину.

Читайте такжеКитай введет санкции против компаний из США из-за поставок оружия ТайванюОднако, присутствие архипелага Пратас в китайском воздушном пространстве делает укрепление обороны и сохранение контроля над ним тяжелой и дорогостоящей задачей для Тайваня. Здесь, по мнению издания, параллель с оккупацией Крыма очень четкая. Из-за географии полуострова, окруженного почти со всех сторон Черным морем, а также из-за близости к России, Украине было трудно его защитить.

Когда Путин оккупировал Крым, международное сообщество ответило тем, что изолировало Россию и ввело санкции. Однако, несмотря на это, было понятно, что США, Евросоюз и другие страны НАТО не собираются рисковать началом войны с Россией за Крым.

Когда тогдашний премьер-министр Украины посетил Вашингтон в марте 2014 года и попросил о военной помощи, Пентагон ему отказал. Американская сторона боялась, что летальная помощь лишь обострит ситуацию. Чуть позже в том же месяце Обама сказал аудитории в Брюсселе, что США и НАТО "не хотят конфликта с Россией", потому что "простых ответов нет, так же как и военных решений".

В общем, эти шаги были нацелены на то, чтобы избежать военного противостояния. Но они также дали Путину понять, что хоть он и столкнется с кратковременной болью, он может безнаказанно менять границы в Европе и не бояться военного сопротивления. И теперь, спустя семь лет, становится очевидным, что все именно так и произошло.

Читайте такжеКравчук допустил, что Россия будет "атаковать" Украину из-за отсутствия воды в КрымуЛидер Китая Си Цзиньпин, похоже, близко воспринял этот урок. Ему придает уверенности коллективный провал демократического мира в привлечении Путина к ответственности за оккупацию Крыма. Китай продолжает не просто посягать почти на все Южно-Китайское море, но и физически превращает острова в нем в военные крепости. В свою очередь, международное сообщество отвечает лишь "приглушенной реакции", как недавно это описал капитан ВВС США Девин Джинни.

Если Си Цзиньпин поверит, что ему сойдет с рук милитаризация спорных территорий в Южно-Китайском море, что он может безнаказанно топить судна соседей, а именно это и происходило до сих пор, тогда он может решить, что архипелаг Пратас - это добыча, которая только и ждет, чтобы ее забрали.

Если такая агрессия произойдет, миру стоит помнить опыт Крыма. США, ЕС, Япония и другие страны стали архитекторами и яркими защитниками мирового порядка на основе правил. Но если они снова не защитят жертву агрессии и позволят аннексии состояться, этот мировой порядок станет еще менее привлекательным.

США и их партнеры не могут рассчитывать, что страны по всему миру будут поддерживать и защищать международный порядок во главе с Америкой. Если Вашингтон и Брюссель не будут заступаться за меньшие страны, которым угрожают более крупные соседи. В 2014 году "красной линией" для международного сообщества должен был стать Крым. Теперь она пролегает на архипелаге Пратас.

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Перевод: Лесь Дымань