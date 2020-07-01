В Гонконге произошли первые аресты по новому скандальному закону о нацбезопасности (фото)

Несколько тысяч протестующих, несмотря на запрет массовых акций, собрались в одном из районов города.

Полиция Гонконга задержала в среду, 1 июля, мужчину с флагом с надписями-призывами к независимости.

Это стало первым задержанием в соответствии с новым китайским законом о национальной безопасности, который вступил в силу в этот день, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

"Это первое задержание со времени вступления закона в силу", - цитирует Reuters сообщение местной полиции. На фотографиях, обнародованных правоохранителями, видно, что задержанный мужчина был одет в черную футболку с надписью "Свободу Гонкогу".

У задержанного также был флаг, на котором большими буквами был напечатан девиз "Независимость Гонконга". Впрочем, если присмотреться, то на флаге можно увидеть напечатанное мелким шрифтом слово "нет", поэтому формально высказывание на флаге можно прочитать и как "Нет - независимости Гонконга".

Отмечается, что полиция не ответила на запрос о том, поможет ли задержанному написание слова "нет" маленькими буквами избежать обвинений. Никаких данных о личности задержанного также пока нет.

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Позже полиция сообщила, что при аналогичных обстоятельствах задержали и другую протестующую.

Также в этот день несколько тысяч протестующих, несмотря на запрет массовых акций, собрались в одном из районов города, заблокировав ряд улиц. Стражи порядка применили против них водометы и газ, и задержали не менее 70 человек.

Закон о национальной безопасности, принятый Пекином, предусматривает наказание за ряд правонарушений, среди которых сепаратизм, подрывная деятельность, терроризм и сговор с иностранной властью. Согласно новым правилам, демонстрация флага с символикой сторонников независимости Гонконга может быть расценена как преступление. Так же нельзя призывать к независимости Тибета, Тайваня и других территорий, которые Пекин считает своими.

Нарушители закона могут быть заключены пожизненно. Также благодаря новому закону китайская власть получила полномочия преследовать подозреваемых в этих преступлениях на территории Гонконга в обход местной власти и правоохранителей.

Вступление закона в силу состоялось в день празднования годовщины передачи бывшей британской колонии под юрисдикцию КНР. Условиями передачи в 1997 году было предоставление Гонконгу гражданских свобод и автономности юридической и законодательной власти до 2047 года. Сделка получила название "Одна страна - две системы".

Принятие Пекином закона о национальной безопасности вызвало острую критику со стороны США, Великобритании и ЕС. На Западе считают этот шаг нарушением условий соглашения и ограничением автономии Гонконга.

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