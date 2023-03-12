В 2018 году администрация президента США ввела санкции против Ли Шанфу за закупку российского оружия.

Китай в воскресенье, 12 марта, назначил находящегося под санкциями США генерала Ли Шанфу своим новым министром обороны.

Хотя его новый пост в китайской системе считается в значительной степени дипломатическим и церемониальным, за назначением Ли внимательно следят в США, учитывая его биографию, пишут Reuters и CNN.

В 2018 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа ввела санкции против Ли Шанфу и Департамента разработки оборудования Китая, которым он в то время руководил, за закупку оружия, включая боевой самолет Су-35 и зенитно-ракетный комплекс С-400, у главного экспортера вооружений России - "Рособоронэкспорта".

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Отмечается, что назначение Ли Шанфу министром обороны произошло в период обострения отношений между Пекином и Вашингтоном, которые испортились из-за гневной реакции Китая на августовский визит на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Эксперты по обороне сообщили агентству Reuters, что его назначение, вероятно, стало вознаграждением за его работу по модернизации вооруженных сил Китая.

В 2016 году Ли был назначен заместителем командующего тогда еще новыми Силами стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК), элитным органом, которому было поручено ускорить развитие космического и кибернетического потенциала страны. Затем он был назначен главой отдела разработки оборудования Центральной военной комиссии, руководящего органа обороны Китая, возглавляемого лидером страны Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

Эксперты в области обороны говорят, что история Ли как технократа и аэрокосмического инженера, работавшего в китайской спутниковой программе, сыграет ключевую роль в его новой роли.

"Оперативный и технологический опыт следующего министра обороны Китая особенно актуален, учитывая, что НОАК стремится к 2049 году стать армией мирового уровня", - сказал Джеймс Чар из Сингапурской школы международных исследований им. С. Раджаратнама.

"Я думаю, что он был повышен до этой должности, потому что он работал для Си Цзиньпина в ключевых областях модернизации. Это тот, кому придется постоять за себя перед международной публикой", - сказал сингапурский аналитик по безопасности Александр Нил из Гавайского аналитического центра Тихоокеанского форума.

Смена правительства в Китае - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 марта действующий китайский лидер Си Цзиньпинь третий раз подряд стал главой государства. Его кандидатуру депутаты Всекитайского собрания народных представителей поддержали единогласным решением. Также Си занял пост главы Центрального военного совета.

В тот же день он принял первые кадровые изменения в китайском правительстве и назначил своим заместителем первого вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.

11 марта был назначен новый глава правительства Китая. Им стал Ли Цян - многолетний соратник Си Цзиньпина. Ранее Ли возглавлял городской комитет Коммунистической партии Китая в Шанхае. Его первой задачей будет восстановление экономики КНР после убытков, связанных с Covid-19.

В октябре 2022 года Си Цзиньпин был переизбран на беспрецедентный третий срок на посту генсека Компартии Китая. В новом составе Политбюро, в который вошли только его выдвиженцы, Си закрепил за собой статус самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна.

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