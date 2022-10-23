До Си, со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту.

Си Цзиньпин официально переизбран на беспрецедентный третий срок на пост генсека Компартии Китая. При новом составе Политбюро, в который вошли только его выдвиженцы, Си закрепил за собой статус самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна.

До Си, со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году оно по инициативе нынешнего лидера страны было отменено, пишет Би-би-си.

В новый состав Постоянного комитета Политбюро вновь вошли семь человек - все они, как считается, имеют тесные связи с Си Цзиньпином.

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Новый состав Политбюро говорит о силе Си, который смог везде посадить своих людей, написал старший исследователь "Фонда Карнеги" Александр Габуев.

"В то же время расклад говорит и о слабости - Си доверяет только своим выдвиженцам, а от компетентных руководителей, сделавших карьеру при Цзяне и Ху (прежних лидерах Цзяне Цзэмине и Ху Цзиньтао), он поспешил избавиться как от неблагонадежных - хотя последние 10 лет они играли по новым правилам и демонстрировали полную лояльность "ядру партии", - написал Габуев в своем телеграм-канале.

Накануне во время съезда КПК бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который сидел в президиуме, был под руки выведен из зала.

В тот же день делегаты съезда КПК избрали новый Центральный комитет и одобрили предложенные Си поправки к Уставу Компартии о социализме с китайской спецификой.

В этих поправках, в частности, подчеркивается центральная роль лично Си Цзиньпина в ЦК и партии в целом. Члены партии, согласно решениям съезда, должны глубоко осознать эту роль и делать все для ее поддержания и укрепления.

Кроме того, в решениях съезда подтверждена ранее внесенная в устав руководящая и направляющая роль "идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху".

Съезд КПК несколько ужесточил формулировки касательно политики в отношении Тайваня. Если в действовавшей до сих пор редакции устава говорилось лишь о "работе над укреплением единства китайского народа, включая соотечественников на Тайване", то в новом варианте говорится о решительном неприятии и противодействии "сепаратистам" и "попыткам провозглашения независимости Тайваня".

Кто такой Си Цзиньпин

Си Цзиньпин - китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, Он является председателем Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют "верховным лидером" Китая. В 2016 году партия официально присвоила ему титул "основного" лидера.

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