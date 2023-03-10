Местные нардепы поддержали кандидатуру Си Цзиньпиня единогласно.

Главу КНР Си Цзиньпиня вновь переизбрали на должность председателя Китая - он стал первым в истории страны руководителем, которого выбрали на третий срок. Ранее он отметился публичной критикой в отношении исконного оппонента Китая - США, усилив свое влияние в КНР.

Также политик занял пост главы Центрального военного совета. Об этом стало известно по итогам голосования депутатов Всекитайского собрания народных представителей, пишет Xinhua.

Сообщается, что кандидатуру Си Цзиньпиня поддержали единогласно. Всего в голосовании приняли участие 2952 человека. Также в рамках своего заседания нардепы выбрали для Си Цзиньпиня заместителя - должность получил первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн.

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Издание пишет, что, помимо кадровых вопросов, депутаты незадолго до голосования одобрили новый план реформы аппарата Госсовета Китая. Пока что соответствующий документ официально не опубликовали, но, известно, что его нормы будут направлены на усиление централизации Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин в роли лидер Китая - основные факты

Отметим, что действующий глава КНР Си Цзиньпин впервые стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году. Уже позже, в 2013 и 2018 годах, он был дважды избран на роль председателя КНР.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что его главное кредо внешней политики в роли главы КНР - это "дипломатия великой державы с китайской спецификой".

Также при его правлении Китай несколько расширил свое влияние на евразийском материке за счет своего экономического проекта "Один пояс и один путь" (глобальная программа развития инфраструктуры, которая считается центральным аспектом во внешней политике КНР).

В отношениях с Украиной лидер Китая играет роль "темной лошадки" - одной рукой он поддерживает инициативы о мирном завершении войны с РФ (ранее МИД КНР опубликовал свои предложения на этот счет), а другой - рассматривает сотрудничество с Владимиром Путиным в сфере торговли оружием для войны в Украине.

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