Накануне лидер Китая Си Цзиньпин в третий раз стал главой КНР.

Главой правительства Китая стал многолетний соратник действующего лидера КНР Си Цзиньпина - Ли Цян. Ранее он возглавлял городской комитет Коммунистической партии Китая в Шанхае.

Об этом стало известно по итогам голосования делегатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), пишет китайское издание "Синьхуа". По данным СМИ, кандидатуру ли Цяна на рассмотрение делегации предложил лично Си Цзиньпин. Сразу после голосования - он подписал указ о назначении ли Цяна премьером.

Также издание Reuters уточняет, что первая задача ли Цяна в роли главы правительства будет заключаться в восстановлении экономики КНР, которая понесла убытки из-за ограничений, связанных с Covid-19

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Отметим, что Ли Цяна и Си Цзиньпина связывают годы сотрудничества в общественно-политической жизни КНР.

Ранее они вместе в 2004-2007 годах работали в зажиточной восточной провинции Чжэцзян, где Си Цзиньпин - исполнял функцию председателя партийной организации провинции, а Ли Цян - руководил его штабом.

Теперь между политиками новая "коллаборация": Си Цзиньпинь в третий раз возглавил КНР, а Ли Цян, вновь, исполняет вторую по важности роль в его команде.

Си Цзиньпинь в третий раз возглавил КНР

Накануне стало известно, что действующий китайский лидер Си Цзиньпинь "неожиданно" третий раз подряд стал главой государства. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласным решением.

В частности, в голосование принимали участие 2952 человека. Также политик занял пост главы Центрального военного совета.

Кроме этого, в этот день Си Цзиньпинь принял первые кадровые изменения в китайском правительстве и назначил своим заместителем первого вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.

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