Под обращением подписалось 39 лиц, всемирно известных светил науки.

Тридцать девять Нобелевских лауреатов просят мировых лидеров поддержать Украину в освободительной борьбе против Кремля и, в частности, российского правителя Владимира Путина.

Текст обращения опубликовало издание "Т-инвариант". В нем ученые акцентировали, что именно диктатор был тем, кто развязал войну.

"Два года назад Владимир Путин развязал неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины, приведшую к смертям и разрушениям, невиданным со времен Второй мировой войны. Эта война сопровождается нарастающим жестоким подавлением политической жизни и свободы слова в самой России", - говорится в обращении.

Отмечается, что недавно мир потрясла гибель политического оппонента Путина - Алексея Навального. Акцентируется, что Навального ранее пытались отравить при помощи химического оружия, однако он выжил и вернулся в Россию, где его задержали, пытали в застенках, а потом убили.

Подписанты считают, что война в Украине и гибель Навального касаются не только РФ и Украины - нынешний кремлевский режим показал, что Путин представляет собой прямую угрозу всему человечеству.

"С момента прихода к власти в 2000 году Путин систематически уничтожал постсоветские демократические институты и разжигал конфликты в странах бывшего СССР. Полномасштабная агрессия против Украины и убийство Алексея Навального - это перевод угрозы на новый уровень, поскольку режим Путина более не видит никаких ограничений при нарушении им прав человека и международных норм", - сказано в обращении.

Нобелевские лауреаты напоминают: ужасы мировых войн XX века показали, что человечество способно избежать самоуничтожения лишь при соблюдении принципов демократии и международного правового законодательства. Однако Кремль "цинично растоптал" эти принципы, а российский диктатор издевается над свободой и достоинством личности.

Как отмечают авторы документа, Путин превратил Россию в "предельно милитаризованное полицейское" государство с крупнейшим ядерным арсеналом, которое угрожает существованию всего мира.

"Мы, ученые всего мира, призываем политических лидеров со всей силой выступить за мир, прогресс и права человека. Как члены международного научного сообщества мы глубоко обеспокоены тем, что научному прогрессу угрожают диктаторы, подавляющие интеллектуальную свободу, особенно тогда, когда глобальное сотрудничество столь важно на фоне пандемий, изменения климата и экзистенциальной угрозы оружия массового уничтожения", - заявили лауреаты.

Они призвали мировых лидеров отказаться от каких-либо иллюзий относительно Путина и его режима, в частности, попыток его "умиротворения", так как подобная практика ведет к дальнейшим преступлениям против человечности. Нобелевские лауреаты акцентируют, что никакие временные выгоды не могут оправдать преступления, подобные "Мюнхену-1938".

Они призывают существенно увеличить помощь Украине, которая победить, а не просто "не проиграть".

"Своевременная помощь украинцам сократит потери человеческих жизней и поможет выгнать агрессора с их земли. Неудачи Путина в ходе военной агрессии будут восприняты как моральная победа миллионами россиян, укрепят их надежды на демократическое будущее и мобилизуют антивоенное движение", - сказано в обращении.

Обращение подписали 39 Нобелевских лауреатов, они призывают мировое сообщество объединиться, чтобы защитить политзаключенных, поддержать антипутинские организации, в том числе независимые российские СМИ и т. д.

Украине пророчат критическую фазу в войне

Напомним, западные СМИ считают, что полномасштабная война в Украине против России продолжается, и если западные страны быстро не предоставят Киеву гораздо больше оружия, то украинское государство ждет "критическая фаза" до сентября.

Отмечается, что в 2024 году у Украины нет перспектив для возвращения территорий, захваченных РФ. Более того, предполагается, что стоит ожидать новых наступлений врага, и "будут новые территориальные потери".

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