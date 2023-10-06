Иранская правозащитница получила премию за борьбу против угнетения женщин в Иране.

В пятницу, 6 октября, Нобелевский комитет объявил, кому будет присуждена Нобелевская премия мира в этом году. Хотя президент Украины Владимир Зеленский и российский политик Алексей Навальный были одними из фаворитов, эксперты называли вероятными кандидатами на нее правозащитников. И они были правы.

Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргес Мохаммади – за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за защиту свободы и прав человека.

Наргес Мохаммади - чем она известна

51-летняя Наргес Мохаммади – иранская правозащитница, вице-президент Центра защитников прав человека (его возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади). Она занимается вопросом об отмене смертной казни в Иране, борется за защиту свободы слова и активно освещает проблемы женщин (в частности, находящихся в тюрьмах) в своей стране.

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За свою правозащитную деятельность женщина неоднократно попадала в тюрьму. В частности, ее привлекали к ответственности за создание и руководство "правозащитным движением, которое выступает за отмену смертной казни". В 2021 году ее приговорили к 2,5 годам заключения, 80 ударам плетью и штрафам по ряду обвинений, включая "распространение пропаганды против системы".

Она является лауреатом многочисленных наград, в частности, премии в честь борца за мир Александра Лангера, международной награды правительства Швеции за права человека – премии Пер Ангера, Премии прав человека немецкого города Веймар, премии имени Андрея Сахарова 2018 года, Всемирной премии ЮНЕСКО и тому подобное.

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