Противостояние может быть "заморожено", полагают журналисты.

Полномасштабная война в Украине против России продолжается, и если западные страны быстро не предоставят Киеву гораздо больше оружия, то украинское государство ждет "критическая фаза" до сентября.

В 2024 году наша страна не имеет никаких перспектив вернуть захваченные россиянами территорий, говорится в материале немецкой газеты Welt. "…Напротив - стоит ожидать новых наступлений россиян, и будут новые территориальные потери...", - подчеркивается в статье.

Журналисты считают, что уже в текущем году война может быть приостановлена. В статье отмечается, что противостояние вряд ли будет длиться еще несколько лет.

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По словам президента Владимира Зеленского, никто не знает, когда завершится полномасштабное противостояние между украинцами и россиянами. Зеленский подчеркивал, что нам важно продержаться на протяжении 2024 года.

В начале этого года военный аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель говорил, что РФ сможет продержаться в войне против нашей страны примерно до 2027-2028 годов.

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