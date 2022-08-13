В ХДС возмутились из-за недостаточной помощи Германии Украине.

Лидер оппозиционной партии ХДС в Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества Ангелы Меркель в переговорах между Киевом и Москвой. Он заявил, что Германия стоит на стороне Европы и Украины, а потому не занимает нейтральную позицию по отношению к войне.

Об этом пишет Tagesschau.

Мерц также раскритиковал правительство канцлера Олафа Шольца. По его мнению, оно способствовало затягиванию войны тем, что не спешило направлять ВСУ тяжелое вооружение, и все еще не решается помочь Украине "полноценно".

"По-прежнему актуально, что ФРГ могла бы сделать больше. Правительство должно было быстро сделать то, что Бундестаг решил еще 28 апреля, а именно: поставить тяжелую технику в больших масштабах", – подчеркнул лидер оппозиции.

По словам Мерца, "мы пока не помогаем Украине в необходимом объеме, что продлевает эту жестокую войну, которая теперь становится войной на истощение с сотнями жертв каждый день".

Напомним, ранее Меркель не исключила, что может быть посредником между Украиной и РФ. Экс-канцлер также отметила, что в последние годы ее пребывания на посту Владимир Путин не был готов к переговорам в формате, подобном Нормандскому.

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