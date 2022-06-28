Он требует провести расследование причин такой ситуации.

Депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер заявил, что энергетическая зависимость Германии от России была создана преднамеренно. Он настаивает на необходимости провести расследование причин такой ситуации.

Об этом Кизеветтер сообщил в комментарии Guildhall.

Депутат не понимает, по какой причине Германия отказала многим поставщикам из других стран и не строили LNG-терминалы.

"Эта зависимость, которую сформировали канцлеры Шредер и Меркель в течении последних 16 - 20 лет, она была сформирована преднамеренно. Мы должны расследовать по какой причине мы отказали многим другим поставщикам, в частности, из Норвегии, Нидерландов, Алжира и других стран. Почему мы не строили LNG-терминалы вместо закупок российского газа?" - Возмущен политик.

По словами Кизеветтера, его цель - объяснить немцам, что большие счета в их платежках, это "не результат войны, а результат преднамеренных действий российских политиков, которые занимаются энергетикой". Это в дальнейшем, по его мнению, привело к уничтожению энергетической независимости Германии.

Напомним, на прошлой неделе власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. При этом жителей предупредили о росте цен на газ.

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