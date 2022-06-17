Экс-канцлер также отметила, что в последние годы ее пребывания на посту Владимир Путин не был готов к переговорам в формате, подобном Нормандскому.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что в будущем может играть роль посредника между Украиной и Россией.

Об этом она заявила в интервью RND.

На вопрос, согласится ли Меркель на роль посредника, она ответила: "На сегодня этот вопрос не поднимается".

Экс-канцлер также отметила, что в последние годы ее пребывания на посту Владимир Путин не был готов к переговорам в формате, подобном Нормандскому.

"С другой стороны, я не смогла создать дополнительный формат обсуждений между Европой и Россией о европейском порядке безопасности", – добавила Меркель.

Напомним, в мае посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Merkur высказал предположение, что Ангела Меркель могла бы стать посредником в российско-украинских переговорах.

До того во время первого интервью с момента отставки Меркель заявила, что "не винит себя" в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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