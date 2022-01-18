Экс-президент Казахстана сказал, что отдыхает в столице страны, а вся власть - у Токаева.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в стране выступил с обращением к народу. Он утверждает, что никуда не уезжал.

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - заверил он.

Также Назарбаев назвал "беспочвенными" слухи о конфликте между ним и Токаевым. "Никакого конфликта или противостояния в элите нет", - заявил бывший президент Казахстана.

Читайте такжеВ Казахстане начинают вывод войск ОДКБТакже Назарбаев прокомментировал протесты в Казахстане. Он говорит, что целью этих беспорядков было "разрушение целостности страны и устоев государства".

"Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - добавил экс-президент Казахстана.

Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибших во время протестов в стране.

Ранее в СМИ распространялась информация, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане со 2 января начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ.

Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" в ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен. По словам президента, в Казахстане развернуты коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

15 января 2022 года в России заявили о возвращении восьми самолетов с "миротворцами" из Казахстана.

Справка УНИАН. ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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