Сообщается, что в стране остался только его старший брат Болат Назарбаев.

В СМИ распространяется информация, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

Об єтом сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на главреда издания.

"С начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остаётся только старший брат Болат Назарбаев", – говорится в сообщении.

Также обращается внимание на то, что в официальных сообщениях и выступлениях столицу Казахстана не называют Нур-Султаном.

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В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

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