Австрийские ультраправые заявляют, что Украина должна быть благодарна Европе.

Лидер правопопулистской Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступил с предложением отправлять в Украину мигрантов, которых невозможно депортировать в страны их происхождения. В частности, речь идет о гражданах Сирии и Афганистана. Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Heute.

По словам Кикля, Европейский Союз выделил Украине сотни миллиардов евро помощи, в том числе 3,6 млрд евро от Австрии. Поэтому, по его мнению, после окончания войны Украина могла бы принимать мигрантов в качестве своеобразной компенсации за полученную финансовую поддержку.

"Почему на европейском уровне не выдвинуть требование, чтобы после установления мира эти люди, которых мы не можем вернуть в страны их происхождения, были размещены там?" – заявил он.

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Политик считает, что такой вариант мог бы быть выгодным и для Украины, поскольку мигранты могли бы принять участие в восстановлении страны. Он также отметил, что перевозка людей в Украину была бы проще, чем их депортация в отдаленные страны, например в Руанду.

В то же время он подчеркнул, что мигранты, которые не захотят оставаться в Украине, смогут уехать в другую страну, но вернуться в Австрию уже не смогут.

Кикль в целом раскритиковал действующую миграционную политику Австрии. По его словам, за соответствующий период страна депортировала лишь 50 граждан Сирии и 150 граждан Афганистана, тогда как количество новых заявлений на получение убежища от представителей этих двух стран достигло 2000.

Политик также заявил о намерении добиваться законодательного закрепления политики так называемой ремиграции. "В этом вопросе для меня нет ни миллиметра пространства для компромисса. Мы внесем конституционный закон о ремиграции", – подчеркнул он.

Правый популизм в Европе

Как писал УНИАН, председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алиса Вайдель заявила, что после окончания войны украинские беженцы, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину, и назвала цифру около 1,1 млн человек.

Также мы сообщали, что в Чехии лидер правопопулистской партии SPD Томио Окамура хочет отменить режим временной защиты для украинцев и считает, что они должны покинуть страну после окончания войны. Представители других политических сил раскритиковали эту позицию, отметив, что украинцы стали важной частью чешской экономики, в частности работают в строительстве, медицине и социальной сфере.

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