Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Токаева Берик Уали.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", - написал он.

Соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

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Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим, задержаны сотни.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в наведении порядка" в ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Также Токаев сообщил, что режим ЧС будет поэтапно снят в регионах страны, где ситуация нормализовалась, а все требования граждан Казахстана, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

По официальным данным, во время столкновений в разных городах Казахстана погибли 44 человека, в том числе 18 силовиков.

Министерство внутренних дел Казахстана заявило о задержании 4 тыс. 266 человек, среди которых иностранцы.

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