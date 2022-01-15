По данным Генпрокуратуры, среди погибших 19 силовиков.

В результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек. Об этом на брифинге заявил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

По данным Шалабаева, среди погибших 19 силовиков, сообщает местный ресурс "Vласть".

"К сожалению, жертвами актов терроризма стали мирные граждане", - сказал он, добавив, что в общее число входят и "бандиты".

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Конкретных данных о числе погибших мирных граждан представитель Генпрокуратуры не сообщил.

"На сегодня установлено 4 578 потерпевших из них 4 353 ранено, в том числе 3 393 сотрудников силовых ведомств", - отметил он.

"Данные предварительные и могут уточняться и изменяться", - сказал он.

Шалабаев отметил, что в настоящее время Генпрокуратура расследует 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств. В ИВС - 672 подозреваемых, 446 взяты под стражу с санкции суда, освобождено порядка 100 человек.

Он заявил, что в прокуратуру поступило 32 жалобы о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов, они проверяются.

В настоящее время в клиниках продолжают лечение 265 пострадавших в результате событий, 67 из них находятся в реанимации, сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова.

События в Казахстане:

В Казахстане со 2 января начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ.

Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" в ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен. По словам президента, в Казахстане развернуты коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

15 января 2022 года в России заявили о возвращении восьми самолетов с "миротворцами" из Казахстана.

15 января 2022 года в Казахстане начались задержания виновных в повышении тарифов на газ.

Справка УНИАН. ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.