На аэродроме Северный (г. Иваново) приземлились первые шесть самолетов, еще два борта прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский.

Восемь самолетов с российскими военными из состава Коллективных миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности вернулись из Казахстана в Россию.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

"На аэродроме Северный (г. Иваново) приземлились первые шесть самолетов ВКС России с миротворцами на борту. Еще два борта военно-транспортной авиации прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский", - говорится в сообщении.

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В Казахстане со 2 января начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" в ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен. По словам президента, в Казахстане развернуты коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Справка УНИАН. ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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