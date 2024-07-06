НАТО планирует укрепить сотрудничество с Южной кореей также по киберпространству и новым технологиям.

Организация Североатлантического договора (НАТО) на предстоящем саммите в Вашингтоне планирует укрепить сотрудничество с Южной Кореей, в частности, по вопросам, связанным с Украиной.

Как пишет Yonhap, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что приглашение лидеров Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии на саммит НАТО будет способствовать расширению партнерства Альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона.

"Иран и Северная Корея разжигают войну России с помощью беспилотников и снарядов. Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляет микроэлектронику и другие товары двойного назначения для российской войны. Чем ближе авторитарные игроки друг к другу, тем важнее, чтобы мы тесно сотрудничали с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе", сказал он.

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Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО будет развивать практическое сотрудничество в рамках "флагманских проектов" по Украине, киберпространству и новым технологиям, а также обсудит сотрудничество в области оборонной промышленности с Южной Кореей.

"Флагманский проект частично касается медицинского образования украинских солдат", - сказал он, добавив, что также в НАТО изучают возможности расширения обмена разведывательной информацией с Южной Кореей.

Южная Корея и Украина - новости

Ранее в Южной Корее заявили, что Сеул решил пересмотреть возможность поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали договор о взаимной обороне в случае войны. При єтом Объемы поставок оружия Украине Южная Корея будет определять в зависимости от того, как Россия будет сотрудничать с КНДР.

Кроме того, военный эксперт Валерий Рябых заявил, что в случае если КНДР будет перебрасывать свои войска на линию фронта, то Южная Корея может также перебросить свои подразделения в Украину.

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