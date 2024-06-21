В Сеуле пока не хотят раскрывать все карты.

Объемы поставок оружия Украине Южная Корея будет определять в зависимости от того, как Россия будет сотрудничать с КНДР. Об этом изданию Yonhap заявил советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин.

Он подтвердил, что Сеул пересмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали договор о взаимной обороне в случае войны.

"Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция относительно последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем", - сказал чиновник.

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Среди потенциальных вооружений, которые рассматриваются, - 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине, сообщают источники издания в правительстве.

Однако в публичных заявлениях официальные лица Сеула сохраняют стратегическую неопределенность в отношении типов оружия, что рассматривается как дипломатический шаг, чтобы использовать возможность давить на Москву, чтобы она воздержалась от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну.

Сотрудничество России с КНДР беспокоит мир

Как писал УНИАН, визит российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян является тревожным признаком формирования ядерного альянса, откровенно враждебного к НАТО и Западу в целом. Издание The Times отмечает, с негласного благословения Китая мир переходит к новой холодной войне с противостоянием двух мощных ядерных блоков.

Также мы рассказывали, что в Сенате США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве между РФ и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества. Как сообщает "Голос Америки", об этом заявили сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США, представляя соответствующий законопроект.

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