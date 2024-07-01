По его словам, партнеры Украины должны жестко отреагировать в случае переброски подразделений КНДР на линию фронта.

Военный эксперт Валерий Рябых заявил, что в случае если КНДР будет перебрасывать свои войска на линию фронта, то Южная Корея может также перебросить свои подразделения в Украину

"Появление на фронте любых подразделений вооруженных сил Северной Кореи потребует большего внимания. Дело в том, что под инженерными подразделениями из КНДР могут маскировать части, которые будут выполнять другие задачи. В частности, тех, которые могли бы получить опыт ведения реальных боевых действий", - сказал Рябых в эфире Еспресо.

По его словам, партнеры Украины должны жестко отреагировать в случае переброски подразделений КНДР на линию фронта.

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"Сейчас еще нельзя подтвердить информацию, что Северная Корея собирается перебрасывать свои военные подразделения в Украину. Впрочем, если это произойдет, то должно стать объектом жесткого ответа со стороны наших партнеров. Мне кажется, что при появлении военных КНДР на территории Украины, то не только инструкторы НАТО должны быть переброшены на линию фронта. Я не исключаю, что даже Республика Корея может перебросить свои войска на территорию Украины, если Ким Чен Ын решится перебросить свои подразделения на линию фронта на стороне РФ", - пояснил эксперт.

Намерение КНДР послать войска в Украину

Ранее сообщалось, что Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области для выполнения "восстановительных работ" уже в июле.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сообщение о том, что Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории Донбасса.

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