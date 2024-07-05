Он очертил задачи партнеров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самой неотложной задачей партнеров на саммите в Вашингтоне будет поддержка Украины.

Он ожидает от глав государств и правительств согласования существенного пакета помощи Киеву. "НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности, с командованием во главе с трехзвездочным генералом и несколькими сотнями сотрудников, которые будут работать в штаб-квартире НАТО в Германии и на логистических узлах в восточной части Альянса", - добавил генсек во время пресс-конференции.

Ожидается, что члены Альянса договорятся о финансовой помощи Украине. Кроме того, Столтенберг хочет увидеть немедленную военную поддержку, больше двусторонних соглашений в сфере безопасности, а также работу над углублением военной оперативной совместимости.

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"Все эти элементы являются мостом к членству в НАТО и очень сильным пакетом для Украины на саммите. Украина приближается к членству в Альянсе. Украина приближается к НАТО", - подчеркнул он.

Также важной темой саммита станут вопросы сдерживания и обороны Альянса. Страны-члены должны обязаться усилить оборонно-промышленное сотрудничество для увеличения производства. Он добавил, что НАТО и в дальнейшем будет усиливать оборону от баллистических ракет благодаря новой базе "Иджис эшор" в Польше, а также приветствовал тот факт, что 23 члена Альянса тратят на оборону не менее 2% своего ВВП.

Третьей темой саммита будет глобальное партнерство. На встречу приглашены лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея для углубления сотрудничества, в том числе по поддержке Украины, кибер и новым технологиям. "Чем ближе авторитарные игроки сближаются, тем важнее, чтобы мы тесно сотрудничали с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил генсек.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Лидеры Североатлантического Альянса встретятся уже 9 июля, саммит продлится три дня. Также известно, что приглашение получил украинский президент Владимир Зеленский.

Киеву известно, что Украина не получит приглашение в НАТО в этом году, однако украинцы хотели бы увидеть мощные шаги от Соединенных Штатов, сказал он.

Напомним, по словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, именно Штаты и Германия являются странами, которые не дают продвигаться диалогу о членстве Украины в Альянсе.

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