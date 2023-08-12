Укус такого паука может привести к смерти.

Мужчина из Перу заявил, что у него была двухдневная эрекция после укуса одного из самых ядовитых пауков в мире.

Рональд работает электриком, он рассказал о своем опыте в беседе с американским биологом Клинтом Лэйдлоу, пишет Daily Star. Его укусил бразильский странствующий паук, которого еще называют "паук бананового дерева", когда он работал в загородном доме.

В момент укуса мужчина вкручивал лампочку и был слишком сосредоточен, чтобы заметить паука. "Я почувствовал два щипка на кончике среднего пальца. По одному с каждой стороны. Сразу же почувствовал сильную боль. В тот момент, когда я отдернул руку, паук все еще был очень сильно прижат к моему пальцу. Когда я стряхнул его с себя и он упал на пол, мы все поняли, что он очень ядовитый", - вспомнил Рональд.

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Мужчина говорит, что симптомы проявились очень быстро, уже через 20 минут рука сильно распухла, его прошиб холодный пот, сердце колотилось в груди. Когда Рональда госпитализировали, он уже не мог ходить. "Я также начал ощущать побочный эффект эрекции. Так продолжалось два полных дня. Только на третий день она стала приходить в норму", - рассказал мужчина.

Ему выписали лечение, в которое входили таблетки и уколы. Рука оставалась онемевшей еще неделю, а пальцем он не мог пошевелить целый месяц.

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В густонаселенных районах эти пауки обычно ищут укрытия и темные места, чтобы спрятаться в дневное время, что заставляет их прятаться в домах, одежде, машинах, ботинках, ящиках и кучах бревен, где они могут укусить человека, который их потревожит.

Укус такого паука вызывает сильную боль, повышение кровяного давления, учащение дыхание, помутнение зрения, судороги, а также эрекцию. Он может быть смертельным.

Издание отмечает, что яд этого паука даже изучался на предмет использования для лечения эректильной дисфункции.

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