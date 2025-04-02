По словам советника главы ОП, есть две "плоскости", в которых эта стратегия может сработать.

США должны перейти к стратегии, при которой России наносится "глобальное поражение", считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, ни о какой стратегии сдерживания РФ не идет речи, когда американцы предлагают 500% пошлины для стран-покупателей российской нефти. Это же касается и санкций против "теневого флота" оккупантов.

"Это уже не о сдерживании РФ, которое длилось три последних года, а о ее поражении. Ключевой задачей должно стать существенное ограничение доходов агрессора", - отметил он в комментарии "РБК-Украина".

Кроме того, Подоляк добавил, что Россия получает прибыль не только с нефти и сжиженного газа, но и с трубопроводного газа.

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"Это безусловно вторичные санкции против стран, которые спокойно зарабатывают на этом", - подчеркнул советник главы ОП. Из-за предполагаемых санкций, по его словам, страны, использующие российские ресурсы, перестанут ими пользоваться, чтобы не рисковать своими экономическими интересами. Тем более, на рынке есть альтернативные варианты. Например, поставки с Ближнего Востока.

"На рынке будет возможность купить легально нефть, ближневосточные страны дадут дополнительный объем нефти на рынок. Это Саудовская Аравия прежде всего", - пояснил Подоляк.

Кроме того, он считает, что США должны также давить на РФ и военным путем — удары по территории России "совсем другого уровня", больше ракетной техники Украине, разведданных и так далее. Такая стратегия, по мнению Подоляка, быстро приведет к "внутреннему кризису" в Кремле.

Другие новости о политике Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп сделал новые заявления о переговорах. Во время выступления в Овальном кабинете политик сказал, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, однако сделает это, если Путин "не будет выполнять свою работу".

Кроме того, Трамп "пошел по стопам" Путина и Эрдогана. Аналитики из таких стран, как Турция и Россия, уже пережили у себя приход к власти авторитарных лидеров и видят схожие признаки в том, что происходит сейчас в США

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