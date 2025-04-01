Он "слышал", что Киев якобы хочет обменять подписание соглашения на членство в НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп верит в выполнение кремлевским правителем Путиным соглашения о прекращении огня в Украине.

Во время выступления в Овальном кабинете политик сказал, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, однако сделает это, если Путин "не будет выполнять свою работу". "Я хочу быть уверенным, что он доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает", - добавил он.

Также Трамп считает, что президент Владимир Зеленский пытается пересмотреть условия соглашения о полезных ископаемых. По его словам, Киев якобы хочет обменять подписание документа на вступление в Североатлантический Альянс, однако членство Украины в НАТО никогда не обсуждалось на переговорах:

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"Мы заключили соглашение по редкоземельным элементам - все было сделано. И я услышал через вас - я еще не говорил с ними, но через вас я услышал, что они теперь говорят: "Ну, я пойду на это соглашение, только если мы станем членами НАТО", или что-то вроде этого".

Соглашение о полезных ископаемых

Как известно, в Украине высказывали ряд предостережений относительно предложенного соглашения с Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

В частности, документ предусматривает, что американская военная помощь считается долгом. Президент Зеленский уже заявил, что Киев не будет признавать это.

Также СМИ сообщали, что Украина будет просить Америку внести изменения в соглашение, поскольку оно может навредить ее членству в Европейском Союзе. Не исключено, что Трамп мог говорить об этой новости, перепутав вступление страны в НАТО и ЕС.

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