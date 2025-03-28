Европа будет развивать свой оборонный комплекс, и Украина будет неотъемлемой частью архитектуры безопасности.

"Саммит решительных", который состоялся в Париже, определил три основных направления дальнейшего развития отношений Украины и Европы. В эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об основных итогах мероприятия.

"Первое: Европа будет самостоятельно развивать свой оборонный комплекс или свою архитектуру безопасности. Вторая составляющая, Украина – неотъемлемая часть этой архитектуры безопасности, и это требует активных инвестиций или активных действий координационного плана от европейских партнеров. Третья составляющая – безусловно, это надо делать прямо сегодня, а не откладывать на 5-10-14 лет в будущем", – акцентировал Подоляк.

В то же время под реформой Вооруженных сил Украины подразумеваются системы управления другого типа, вооружение другого типа, инвестиции во все эти программы.

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"И, соответственно, переформатирование. То есть Вооруженные силы должны быть намного больше. До начала полномасштабного вторжения было определенное количество людей, которые должны быть в Вооруженных Силах Украины. Мы исходили из того, что у нас есть определенные трансграничные отношения с Россией и они не являются такими, какие есть сегодня. Но после трех лет войны очевидно, что и Европа в целом, и Украина считают, что восточная граница – это по сути и есть гарантии безопасности – должна выглядеть совсем иначе", – продолжил Подоляк.

То есть армия должна быть перестроена. Там должно быть гораздо больше новейших систем управления, как таковых, говорит он.

"Армия должна быть увеличена и армия должна быть насыщена совсем другими видами техники, по крайней мере той техникой, которой пользуемся. Но это все – переформатирование Вооруженных сил Украины", – добавил советник.

Подоляк рассказал, что отдельно обсуждалось существенное увеличение пакетов военной помощи от конкретных стран. То есть каждая страна сама для себя определяет, на какой объем средств может рассчитывать Украина с точки зрения военной помощи от этой страны. Эти страны так же существенно увеличивают инвестиции в свое военные производства, и это будет вести к изменению или переформатированию глобального рынка оружия.

"Европейские страны хотят сегодня не зависеть от поставок оружия от третьих стран, в данном случае от Соединенных Штатов, прежде всего. Они хотят рассчитывать на свою бронетехнику, авиацию, на свои противоракетные системы, ракеты. И они будут в это вкладываться. И именно это должно потом поступать в Украину, или Украина должна совместно с европейскими странами все это разрабатывать. И быть в едином, скажем так, управленческом пакете по использованию всего этого", – констатировал Михаил Подоляк.

Саммит в Париже: это стоит знать

В четверг, 27 марта во Франции состоялся саммит "коалиции желающих", где собрались лидеры более 30 стран, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и помочь гарантировать стабильный мир после окончания войны.

Военные делегации от Франции и Великобритании отправятся в Украину для работы с украинскими Вооруженными силами, чтобы помочь им спланировать будущее. Также обсуждалась возможность размещения сил сдерживания в стратегических районах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже после встречи сообщил, что уделяется много внимания "будущей инфраструктуре гарантий безопасности для Украины". Он подчеркнул, что важная часть этой инфраструктуры – это украинская армия. Речь идет о финансировании и усилении Вооруженных сил Украины.

Как сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий, европейский военный контингент в Украине, формирование которого сейчас обсуждают под руководством Франции и Великобритании, должен предусматривать три составляющие: сухопутную, морскую и воздушную. Он отметил, что в Париже вопрос контингента был важной частью дискуссии между президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

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