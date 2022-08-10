Собеседники говорили о координации действий для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого подтвердили готовность поддерживать Украину в войне против РФ "столько, сколько будет необходимо".

Об этом говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца.

Согласно сообщению, телефонный разговор состоялся 9 августа 2022 г.

"Президент Республики и премьер-министр подтвердили решимость поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также поддерживать высокий уровень координации между партнерами для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах", - говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили продовольственный кризис, вызванный российской агрессией против Украины. Оба лидера подтвердили свою поддержку усилий Европы в экспорте продовольствия автомобильным и речным транспортом в рамках "маршрутов солидарности".

Кроме того, Макрон и Джонсон обсудили укрепление двусторонних отношений между Францией и Соединенным Королевством.

Напомним, Макрон назвал РФ "одной из последних колониальных империй".

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