Он назвал войну РФ против Украины войной за территории, которые, как до сих пор думали, уже исчезли с европейского континента.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию "одной из последних имперских колониальных держав" в современном мире, говоря о ее войне против Украины.

Выступая на брифинге, в рамках африканского турне, Макрон сравнил вторжение России в Украину с имперскими войнами прошлых столетий, сообщает Le Figaro.

"Это война за территории, которые, как до сих пор думали, уже исчезли с европейского континента. Это война, как в начале ХХ, в XIX веке", - сказал Макрон.

"Россия - одна из последних колониальных империй... и решила вторгнуться в соседнюю страну чтобы отстаивать свои интересы" - заявил французский президент.

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что война в Украине завершится до конца года. По его словам, Россия не может и не должна выиграть. Он заверил, что поддержка Украины и санкции против РФ будут действовать столько, сколько нужно.

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