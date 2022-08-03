Известный пес стал не только героем мемов, но еще и главным действующим персонажем новой композиции.

Украинская музыкальная группа "Karta Svitu", созданная Иваном Маруничем в 2020 году, выпустила песню "Пес Патрон" о самом известном собаке-сапере. Композицию дополнили ярким видеорядом.

"Пес Патрон стал не просто одним из символов борьбы украинцев и залогом ежедневного поднятия боевого духа. Но и законодателем моды: "патронами" стали называть чуть ли не всех собак породы Джек-Рассел. Поэтому этой песней мы чтим не только главного четырехлапого героя ГСЧС, но и всех гражданских собак, которые обречены в ближайшее время всюду слышать в свою сторону "О, Патрон!", - написали музыканты под своим видео.

"У нас с Патроном дни рождения в июле. У него 20 числа, у меня 28-го. Так что он старше меня на 8 дней. В день рождения я поздравил его кусочком этой песни (хотя он бы, пожалуй, выбрал лучше кусочек колбасы), и люди в соцсетях сразу потребовали полную версию трека. Мы с командой решили не тянуть кота за хвост и записали в студии песню о собаке. Кстати, Патрончик поздравил меня в инстаграмме с Днем рождения тоже. Никогда еще собака не делала меня такой счастливой со времен выхода "101 далматинец" на VHS-кассете", - прокомментировал Иван Марунич, фронтмен Karta Svitu.

Напомним, хит "Ванька-встанька" от звезды сериала "Школа" занял первое место в рейтинге YouTube.

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